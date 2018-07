Deux rameurs polynésiens aux championnats du monde de paracanoë

Après une très belle performance aux championnats du monde de va’a vitesse, deux para-rameurs polynésiens, Patrick Viriamu et Raiarii Teuiau, s’apprêtent à participer aux championnats du monde de paracanoë au Portugal en août prochain. Une première expérience avant les Jeux paralympiques pour lesquels ils intégreront l’équipe de France.

Après avoir décroché 10 médailles d’or en parava’a lors des championnats du monde de va’a vitesse, les champions Patrick Viriamu et Raiarii Teuiau partent à la conquête du monde. Les deux rameurs ont été sélectionnés par la Fédération tahitienne de canoë kayak pour participer aux championnats du monde de paracanoë qui se dérouleront du 22 au 25 août prochain au Portugal. Mais ce n’est pas tout, les deux rameurs vont intégrer l’équipe de France pour la préparation des Jeux paralympiques de Tokyo en 2020 et de Paris en 2024. De quoi faire rayonner la qualité des sportifs polynésiens comme l’a souligné la ministre de l’Education, de la Jeunesse et des Sports, Christelle Lehartel, qui a reçu les athlètes la semaine dernière.