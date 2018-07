La Polynésie vit à crédit de ses ressources depuis le 30 mai

Le 1er août sera le jour de dépassement mondial, autrement dit l’humanité aura épuisé les ressources que la Terre peut fournir sur une année. En Polynésie, ce jour a été dépassé le 30 mai dernier, ce qui classe le fenua à la 60ème place sur 134 pays.

Chaque année, le jour de dépassement mondial se rapproche. Il s’agit du jour où la demande en ressources de l’humanité dépasse les capacités de production de la Terre sur une année. En 2018, le jour de dépassement mondial est le 1er août. Mais ce jour est aussi calculé pour 134 pays, et la Polynésie arrive 60ème de ce classement avec un dépassement de ses ressources au 30 mai dernier. Cette date est calculée par le Global Footprint Network qui divise la biocapacité de la planète, à savoir la quantité de ressources produites, par l’empreinte écologique de l’humanité, c’est à dire la demande en ressource, et le multiplie par le nombre de jours dans une année soit 365. Ce calcul s’applique aux pays en prenant en compte les ressources maritimes ou encore les plantations, ainsi que la demande en aliments ou en produits à base de ressources primaires. Chaque année, le déficit est maintenu en accumulant les déchets et en produisant du dioxyde de carbone dans l’atmosphère.

Le premier pays du Pacifique dans le classement sont les îles Cook en 21ème position avec une date de dépassement le 14 avril. La Polynésie arrive ensuite suivi par Fidji (62), Vanuatu (64), Tonga (79), Samoa (105) et la Papouasie Nouvelle Guinée (126).

La France se situe à la 39ème place et les Etats-Unis à la 6ème place.