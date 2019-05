Deuxième triathlon Xterra à Moorea

Comme l’an dernier, Moorea accueille à nouveau les difficiles épreuves Xterra de courses en pleine nature. 130 participants sont inscrits pour le triathlon de vendredi, et 206 pour le trail de 45 km samedi à l’aube.

1500 mètres de natation dans la baie d’Opunohu, suivis de 30 kilomètres de VTT et 10 kilomètres de course à pied dans la montagne de Moorea. Ce défi sera relevé par 130 triathlètes vendredi matin, 31 mai 2019. Ils prendront à 9h30 le départ du quatrième triathlon Xterra polynésien.

Le Xterra, c’est du cross en pleine nature, sur des sentiers escarpés, accidentés et boueux. Plusieurs triathlètes professionnels sont inscrits cette année, notamment quatre des meilleurs Français : Cédric Fleureton, Brice Daubord, Arthur Serrières, et Maxim Chané, récent champion du monde de triathlon U23, qui avait terminé troisième à Moorea l’an dernier et qui se souvient d’un parcours très particulier.

Départ du triathlon, vendredi à 9h30 dans la baie d’Opunohu. Les vainqueurs dans chaque catégorie seront qualifiés pour le Mondial Xterra à Maui au mois d’octobre.

Et puis samedi aura lieu le trail Xterra, le plus grand trail de Polynésie : 45 kilomètres avec 2400 mètres de dénivelé positif, à travers les montagnes de Moorea entre le Criobe et la plage de la Mareto. Le départ du trail est prévu à 5h30, les plus rapides devraient arriver en 5h ou 6h, et les plus lents en 12h, selon les prévisions des organisateurs. 206 participants sont inscrits.

Au total, avec les parcours d’initiation (Fun Tri et Iti Trail), et les épreuves en relais, plus d’un millier de coureurs sont inscrits pour ces deux jours de courses. Ce festival Xterra est parrainé cette année par Scott Tinley, légende du triathlon des années 80 et 90, qui sera présent à Moorea pendant les épreuves.

Xterra est une marque développée autour du triathlon nature, dont les championnats du monde ont lieu à Hawaii à la fin de chaque année. Le triathlon Xterra de Moorea est organisé par le club VSOP de Jean-Michel Monot et l’association Moz Team de Moorea.