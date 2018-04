Dix condamnations après la bagarre de Papara

Le procès en correctionnel des protagonistes de la bagarre de Papara, qui avait coûté la vie au jeune Moearii en 2014, s’est terminé mercredi en début d’après-midi. Le tribunal a prononcé des peines allant de 3 ans de prison ferme à 8 mois de sursis. Six des prévenus avaient déjà été condamnés aux assises, ils ont bénéficié d’une confusion de peine.

C’est le deuxième procès de la bagarre mortelle de Papara en 2014 qui s’est conclut mercredi midi. Six prévenus avaient été jugés par la cour d’assises en septembre dernier pour avoir tué Moearii, 22 ans, à coups de pieds et de poings pour une histoire de vol de Bose. Cette semaine, dix prévenus ont été jugés devant le tribunal correctionnel, cette fois-ci, pour des faits de « violences » lors de cette bagarre, notamment à l’encontre du frère de la victime, Enoha, et de leur ami, Victor. La procureure de la République avait requis trois à quatre ans de prison ferme et des mandat de dépôt pour les six prévenus qui comparaissaient libres.

Mercredi matin, dans leurs plaidoiries, les avocats de la défense ont détaillés l’implication de chacun par le nombre de coups portés, l’état d’ivresse ou encore l’effet de groupe. Tous ont également demandé la confusion de peine pour les prévenus déjà condamnés par la cour d’assises dans cette affaire. Après plus de deux heures de délibéré, le tribunal correctionnel a condamné les dix prévenus à des peines allant de trois ans de prison ferme à huit mois avec sursis. Le tribunal a également retenu les demandes de confusion de peine. Ce qui signifie donc que ces nouvelles peines sont absorbées par celles prononcées aux assises. Une décision satisfaisante pour Me Allain-Sacault, conseil du prévenu le plus lourdement condamné, qui, comme les autres avocats de la défense, n’était pas convaincu de la nécessité de ce deuxième procès.

Tous les prévenus sont également soumis à une mesure de mise à l’épreuve de deux ans, durant laquelle ils ont obligation de travailler, de se soigner et d’indemniser les victimes. Les dix prévenus doivent verser 80 000 Fcfp de dommages et intérêts à Victor. Le montant de l’indemnisation réservée à Enoha sera déterminé le 22 août prochain, après une expertise médicale.