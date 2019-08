Dominique Sorain, le nouveau haut-commissaire, arrive mercredi 7 août

On connaît enfin la date d’arrivée du nouveau haut-commissaire de la République.

Dominique Sorain arrive mercredi 7 août dans la soirée, soit plus de deux mois après le départ de René Bidal, son prédécesseur.

Il entamera dès le lendemain les visites protocolaires aux autorités du Pays, après un dépôt de gerbe au monument aux morts. Il rencontrera ainsi le président du Pays, Édouard Fritch, le président de l’assemblée Gaston Tong Sang, et la députée Nicole Sanquer. Un entretien avec le sénateur Nuihau Laurey est également à l’agenda, le jour suivant.

Préfet depuis 2009, ses deux derniers postes étaient La Réunion (2014-2017) et Mayotte (2018-2019. Entre ces deux affectations, il a également été directeur de cabinet de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Auparavant, il a fait partie durant 16 ans du ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche. Il y a notamment été directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture (2003-2005) puis secrétaire général du ministère (2005-2009).