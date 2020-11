Don de documents historiques au musée de Tahiti et des Îles

Jean-Pascal Laffaille, résidant à Paris, a découvert dans les documents de son arrière-grand-père des pièces d’un grand intérêt pour la Polynésie française. Les éléments trouvés concernent la Reine Pomare IV et Charles François Lavaud, qui fût gouverneur à Tahiti de 1847 à 1850. Il en a fait don au musée de Tahiti et des Îles.

En triant les archives familiales durant le premier confinement, l’arrière-petit-fils de Charles François Lavaud, gouverneur des Établissements français d’Océanie de 1847 à 1850, avait retrouvé des documents appartenant à son aïeul. En mai, il les avait transmis à la Polynésie, aux bons soins de la Délégation à Paris. Parmi les documents figurent des correspondances officielles, des lettres manuscrites de la reine Pomare IV, de 1842 à 1870, 17 photos du prince Joinville Pomare et sa famille lors d’un séjour à Nantes et Brest en 1865, quelques menus de banquets, un ancien petit dictionnaire abrégé tahitien-français, et un album de photos souvenirs de Tahiti en 1870. Ces pièces comprennent également des écrits liés à la carrière de CharlesFrançois Lavaud, affectations, promotions, ainsi qu’une nomination signée par Napoléon III en 1857.

Ces documents seront intégrés au fond du Musée de Tahiti et des Îles – Te Fare Manaha, et numérisés courant novembre, par l’équipe scientifique, afin d’être rendus consultables par les chercheurs et les historiens.

