Donald Trump inculpé

Un grand jury de l’état de New York a voté ce jeudi pour l’inculpation de Donald Trump. Accusé d’avoir acheté le silence d’une actrice X durant la campagne de 2016, il aurait ainsi enfreint les règles du financement électoral.

C’est une première : jamais un ancien président des États-Unis n’avait été inculpé au pénal. Un grand jury de l’État de New York a voté ce jeudi pour que Donald Trump soit traduit devant une cour pénale. Le paiement, en 2016, de 130 000 USD à Stormy Daniels, actrice X avec qui il avait eu une relation extraconjugale quelques années plus tôt, pourrait constituer une infraction aux règles de financement politique. Suite à ce vote, Donald Trump qui rêve toujours de reconquérir la Maison Blanche en 2024, devrait être formellement mis en examen par le procureur de New York Alvin Bragg. Ce dernier s’intéresse également à un autre paiement du même genre, lui aussi réalisé via son avocat de l’époque, Michael Cohen.

Donald Trump avait d’abord nié avoir connaissance de tout paiement à Stormy Daniels puis, après que son ancien avocat aie rendu public un enregistrement dans lequel les deux hommes discutent de cette affaire, il avait soutenu que rien n’était illégal.

L’ancien président fait également l’objet d’une autre enquête, diligentée par le procureur d’Atlanta et le ministère américain de la Justice, pour avoir tenté d’invalider la victoire de Joe Biden en demandant à son vice-président de ne pas comptabiliser les résultats électoraux de plusieurs états clés ; une tentative qui avait culminé dans la violente attaque du Capitole par ses partisans, le 6 janvier 2021. Le ministère de la Justice mène aussi une autre enquête, sur le refus de Donald Trump de remettre des documents classifiés qu’il conservait dans sa résidence de Floride.

Pour Donald Trump, qui utilisait fréquemment le terme « historique » pour qualifier ses décisions présidentielles, l’inculpation est effectivement une nouvelle première historique : il est le premier des 44 ex-présidents américains à être accusé d’un crime. Il avait déjà fait son entrée dans les livres d’histoire en devenant le seul président à faire face à deux procédures de destitution.

En dépit de ces déboires judiciaires, Donald Trump est candidat à la nomination du parti républicain pour l’élection présidentielle de 2024, et il est en tête de la plupart des sondages.