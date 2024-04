Du sursis pour l’ancien directeur de l’OPH

D’après Tahiti Infos, l’ancien directeur de l’OPH Yan Jambet, qui avait démissionné en septembre quinze jours après une entrée en fonction polémique, a été condamné à six mois de prison avec sursis au pénal pour « abus de confiance ». Il avait déjà été condamné au civil en 2022, dans une affaire qui l’opposait à deux sociétés de Imagine Promotion, après avoir reconnu le détournement de près de six millions de francs en imitant une signature.

Yann Jambet est notamment connu pour avoir été l’éphémère patron de l’OPH. Nommé début septembre 2023 par Moetai Brotherson, il avait démissionné quinze jours plus tard sous la pression des oppositions mais aussi de la majorité Tavini. A l’époque, le président avait regretté « le lynchage » subit par son ex-directeur. Il évoquait un « être humain », et un professionnel « compétent ». Depuis le départ de Yan Jambet, l’Office polynésien de l’habitat a connu deux autres directeurs : Oraihoomana Teururai, démissionnaire fin janvier, et désormais Mike Ah Tchoy.