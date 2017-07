Edouard Fritch en Pologne pour Taputapuatea

Edouard Fritch et Heremoana Maamaatuaiahutapu sont arrivés à Cracovie pour la 41ème session du comité du patrimoine mondiale de l’Unesco, qui doit voter ce weekend pour l’inscription de Taputapuatea au patrimoine mondial.

Le président du Pays, Edouard Fritch, et le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu sont arrivés à Cracovie, en Pologne, afin de participer à la 41ème session du comité du patrimoine mondiale de l’Unesco. A cette occasion les 21 pays membres de ce comité voteront en faveur ou non de l’inscription de Taputapuatea au patrimoine mondial. Le président du Pays a rencontré le consul général de France à Varsovie, Frédéric de Touchet et l’ambassadeur de France auprès de l’Unesco, Laurent Stéfanini. Ce dernier a d’ailleurs souligné la qualité de la candidature préparée pour Taputapuatea, selon le communiqué. La décision de l’Unesco est attendue « en confiance » pour ce week-end.