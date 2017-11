Edouard Fritch rencontre le Pape François

Invité aux côtés des chefs d’Etat et de territoires du Pacifique, le président Edouard Fritch a rencontré le Pape François, samedi au Vatican. L’occasion de sensibiliser le Pape aux conséquences des changements climatiques et à la vulnérabilité des îliens face à la montée des eaux et aux forces destructrices des cyclones.

Le Pape François s’est adressé aux chefs d’Etat et territoires. « Les causes qui ont conduit à cette dégradation environnementale sont nombreuses et malheureusement beaucoup d’entre elles sont à imputer à une conduite humaine imprévoyante liée à des formes d’exploitation des ressources naturelles et humaines dont l’impact va jusqu’au fond de l’océan », a indiqué le Pape. Le Pape François s’est dit conscient de la vulnérabilité de notre région, mais également de la richesse de ses beautés naturelles et culturelles. Le Pape a donc rappelé « la nécessité d’une prise de conscience mondiale, d’une collaboration et d’une solidarité internationales, d’une stratégie partagée, qui ne permettent pas de rester indifférent devant les problèmes graves comme la dégradation de l’environnement naturel et de la santé des océans, connexes à la dégradation humaine et sociale que vit l’humanité aujourd’hui ».

Avec communiqué.