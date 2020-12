Édouard Fritch part en cassation dans l’affaire d’Erima

Après sa condamnation en appel, le 10 décembre, à une amende d’un million de Fcfp pour « détournement de fonds publics » dans l’affaire de la citerne d’Erima, le président du Pays, Édouard Fritch, a décidé de se pourvoir en cassation.

D’après Tahiti infos, Édouard Fritch va se pourvoir en cassation dans le dossier de l’affaire de la citerne d’Erima. Le président du pays et maire de Pirae avait été condamné en appel le 10 décembre à un million de francs d’amende dans l’affaire dite de la citerne Erima. Ses avocats ont annoncé qu’il allait former un pourvoi. Il n’est pas le seul. L’ancien maire de Pirae, Gaston Flosse, condamné à 2 ans prison avec sursis, 10 millions de Fcfp d’amende et 5 ans d d’inéligibilité dans la même affaire avait déjà annoncé son intention de former un pourvoi devant la juridiction judiciaire suprême. Pour rappel, les deux hommes ont aussi été condamnés à rembourser au total, la somme de 80 millions de francs à la commune de Pirae.