Eimeo Czermak, touché au crâne et à la colonne : « j’ai failli tout perdre mais je suis en vie »

Après son impressionnant wipeout pendant la Vans Pipemasters, à Hawaii, le jeune surfeur a confié sur les réseaux sociaux avoir vécu « un des moments les plus effrayants de sa vie ». « Je vais pouvoir remarcher bientôt, je l’espère, et c’est ça qui compte », rassure le polynésien de 20 ans, mais les prochaines semaines seront « difficiles ».

Mauvaise chute et grosse inquiétude pour Eimeo Czermak, sur le spot de Pipeline, à Hawaii où se déroule ces jours-ci la Vans Pipemasters. Les images, qui ont circulé sur les réseaux sociaux sont impressionnantes : la planche de surf du Tahitien a été brisée en deux et d’après Polynésie la 1ere, il a été touché au crâne et à la colonne vertébrale. Des zones sensibles, donc, mais Eimeo Czermak a tenu a rassurer, ce matin, sur les réseaux sociaux. « je vais pouvoir remarcher bientôt, je l’espère, et c’est ça qui compte », écrit-il. Le résident de Teahupo’o est visiblement marqué par sa chute, « un des moments les plus difficiles et les plus effrayants » de sa vie et dont il n’a des souvenirs que très partiels. « J’ai failli tout perdre mais je suis en vie » ajoute-t-il, avant de préciser, qu’il ferait une pause de réseaux sociaux pour se concentrer sur sa rémission. Sur Instagram et dans le milieu du surf, même : « on pense à toi Eimeo ».