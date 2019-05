Eimeo Va’a Race, la plus grande course de va’a scolaire de l’année

600 élèves sur l’eau, 41 pirogues, 9 étapes autour de Moorea pour un total de 44 kilomètres : la Eimeo Va’a Race est la plus grande compétition de va’a scolaire de l’année.

Dimanche s’est déroulée la 18e édition de la Eimeo Va’a Race, organisée conjointement par le sport scolaire du second degré et le collège de Pao Pao de Moorea. Ils étaient 600 élèves dans 41 pirogues, encadrés par 70 officiels de course. L’objectif : donner le goût de l’effort et du dépassement de soi, respect des règles et éducation à la citoyenneté, ainsi qu’éducation à la santé par une hygiène de vie saine.

En catégorie Piri Teina, qui regroupe les plus jeunes, c’est le collège de Teva i Uta qui l’emporte. En catégorie Teina (intermédiaire), victoire du collège de Bora Bora, et enfin victoire du lycée Pomare IV en catégorie Taurea.