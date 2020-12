Électrocution d’un adolescent : EDT et ses agents relaxés

Le tribunal de Papeete a relaxé EDT et ses employés dans l’affaire de l’électrocution de Dylan, 14 ans, mort des suites d’une électrocution due à un compteur endommagé.

Mardi dernier le tribunal entendait six employés d’EDT pour « homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence ». En décembre 2017, un garçon de 14 ans était foudroyé par une décharge électrique alors qu’il touchait un coffret électrique endommagé, puis décédait quelques jours plus tard.

Situé sur un terrain abandonné, le compteur vétuste n’avait pas été signalé par les agents releveurs d’EDT, car ils affirmaient qu’il était en bon état lors de leur dernier relevé, un mois avant l’accident. Ce dont doutait la famille du garçon, et la procureure, l’expertise réalisée en métropole ayant déterminé que le capot du compteur était détérioré depuis longtemps, et la défense estimait que ce seul fait aurait dû être remonté à la hiérarchie. Mais pour EDT et ses agents, un acte de vandalisme occasionnant la destruction du disjoncteur, après le dernier relevé et avant l’électrocution, était la seule explication possible. Le ministère public avait requis de 6 mois à un an de prison avec sursis à l’encontre des 4 agents releveurs, deux ans avec sursis à l’encontre des cadres, et une amende de 40 millions Fcfp pour EDT.

Rien n’a permis au tribunal d’établir sans doute possible la responsabilité de l’entreprise et de ses agents. Tous ont donc été relaxés par une décision rendue ce matin. « Les éléments matériels du dossier impliquaient cette relaxe, dit l’avocat d’EDT, Me Robin Quinquis, puisqu’il a été démontré qu’à l’origine du drame c’est un acte de vandalisme (…). Ce qu’on aimerait savoir c’est quand et comment s’est produit cet acte de vandalisme. »