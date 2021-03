Elle reporte son tour de Moorea à la nage pour cause de mauvais temps

Marjorie Rinati, qui devait se lancer ce weekend dans un tour de Moorea à la nage, n’a pas pu partir, hier matin, à cause des orages et des pluies. Sa performance, qui vise à sensibiliser et à lever des fonds contre la pollution marine, a été reportée au weekend prochain.

60 kilomètres et deux jours de nage… Mieux vaut être sûr des conditions météo. Elles n’étaient pas au rendez-vous ce vendredi matin, pour Majorie Rinati. Mer plate, certes, mais grains orageux et lagon « chocolaté »… « Je dois me resigner », a écrit la nageuse sur Facebook, après avoir déjà repoussé le départ de plusieurs heures. Une annulation « avec une rage folle », mais pas question d’abandonner : « Je souhaite le faire le week end prochain, nous verrons les conditions météos » continue-t-elle. « Je vais la faire cette nage et contre le chrono ! ».