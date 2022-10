En Nouvelle-Calédonie, l’île de Lifou a son aéroport international

L’aéroport de Lifou-Wanaham a été inauguré ce jeudi 27 octobre 2022, en présence de nombreux habitants et officiels. La nouvelle infrastructure garantit un confort grandement amélioré pour ses utilisateurs, et permet dorénavant l’accueil de vols internationaux, comme le rapportent nos partenaires d’Outremers360°.

En 2019, l’aéroport de Lifou accueillait 180.000 voyageurs, au sein d’une infrastructure vieillissante. Le projet est né cette année-là, de rénover et moderniser l’infrastructure. Rapidement, la question de donner une dimension internationale à l’aéroport, jusqu’ici dévoué au trafic domestique, est mis sur la table. Après plusieurs années de travaux, délai plus long que prévu en raison de l’arrivée de la crise sanitaire, la nouvelle mouture internationale de l’aéroport de Lifou-Wanaham a été inauguré ce jeudi 27 octobre.

Une nouvelle aérogare prévue pour 300.000 voyageurs par an, plus grande, plus moderne, et d’une surface plus que triplée, puisque passée de 350m² à 1250m² aujourd’hui, a ainsi été découverte par les habitants. Une capacité d’accueil doublée et un investissement de 1,6 milliard de Francs CFP (13,75 millions d’euros) qui devrait être rentabilisé par la simple poursuite de l’augmentation de fréquentation annuelle constatée, de 4 %. La capacité d’accueil de vols internationaux a en outre été démontrée le jour de l’inauguration, avec un vol exceptionnel d’Air Calédonie pour le compte de la Province des Îles Loyauté, de Lifou au Vanuatu.

Thomas Bertin, directeur adjoint de l’aviation civile, détaillait le projet au micro de nos confrères de Caledonia.nc : « On peut traiter 2 ATR 72 et un Twin Otter en quasi-simultanée. On triple les surfaces, l’aéroport précédent faisait 300m², celui-là fera à terme 1800m². On augmente sensiblement le confort des passagers, il y a des banques d’enregistrements avec un tapis convoyeur pour peser les bagages, et à l’arrivée il y a un tapis convoyeur de bagage aussi, donc le confort et l’expérience des passagers et des accompagnants va être amélioré significativement ».

Gilbert Tyuienon, membre du gouvernement en charge des transports, poursuit : « Le premier objectif était de répondre à la montée en puissance du trafic aérien domestique entre Nouméa et Lifou. Je rappelle qu’avant le Covid, en 2019, il y avait 180.000 passagers par an sur Lifou, qui était traité dans la vieille aérogare qui est à côté. Il nous a semblé utile de pouvoir donner l’option d’un traitement des vols internationaux. Pour le moment ce seront des vols internationaux qui seront sous forme charter, de manière ponctuelle, en attendant qu’on ait plus de monde qui arrive ici ».