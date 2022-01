Évasans : Air Archipels reçoit un nouveau Beechcraft

Ce Beechcraft nouvelle génération, qui s’est posé cet après-midi à Tahiti-Faa’a, devrait permettre une meilleure prise en charge des évacuations sanitaires à partir d’avril. Un second appareil neuf est attendu pour le mois de mars, et doit, lui, faire redécoller le secteur des vols charters.

Construit par Textron dans le Kansas, convoyé en Californie pour être préparé pour sa traversée, resté sur le tarmac le temps que les sésames administratifs arrivent puis que le mauvais temps s’en aille… Après une dernière escale à Hawaii, le nouvel avion d’Air Archipels est « enfin arrivé », ce mercredi après-midi, sur la piste de Faa’a. La filiale d’Air Tahiti est une des premières compagnies au monde à se doter de ce nouveau modèle, un Beechcraft 260, qui vient remplacer un des trois Beechcraft 200 qui volent depuis déjà 17 ans dans le ciel polynésien. Équipé d’une porte cargo, et spécialement aménagé pour le transport sanitaire, il aura comme mission principale les évasans entre les îles du fenua et Tahiti. « Plus moderne », « plus disponible », « il va permettre un meilleur service aux population », assure la directrice générale d’Air Archipels, Cécile Savalli, qui table sur 1000 heures de vols d’évasans par an.

Le nouvel appareil, décrit par la presse spécialisée comme un « délicat compromis entre vitesses élevées et accessibilité sur des pistes courtes », ne devrait toutefois entrer en opération qu’en avril. Le temps pour Air Archipels d’obtenir certaines certifications, de renforcer ses effectifs, et surtout de les former, avec notamment plusieurs stages prévus sur le simulateurs spécialisé – unique au monde – qui se trouve aux États-Unis.

« Au rendez-vous » du vol à la demande

D’ici avril, la compagnie aura reçu un second Beechcraft 260, cette fois équipé « dans une disposition plus classique ». Il servira à redévelopper l’activité de vols à la demande (ou vols charters), qui connait une croissance importante dans le monde entier. « Il faut que la Polynésie soit au rendez-vous de cette nouvelle clientèle », pointe Cécile Savalli. Là encore, le nouvel appareil, qui devrait aussi servir pour la desserte d’Apataki, remplacera un ancien avion, revendu hors de Polynésie. Air Archipels ne conservera qu’un de ses Beechcraft 200, en tant que complément ou remplaçant des deux bimoteurs neufs, pendant les périodes de maintenance ou de forte activité. Après des mois difficiles – fin de la desserte aux Marquises, fin de vie de ses deux Twin Otter, plan social l’année dernière – la filiale d’Air Tahiti est donc prête à redécoller : ce renouvellement de la flotte, « c’est l’outil dont on avait besoin pour fiabiliser la disponibilité de la flotte pour notre mission premières, les évasans, et pour participer au développement du tourisme en Polynésie », reprend la directrice générale.