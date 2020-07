Evasans : les deux hélicoptères aux couleurs des Marquises arriveront en septembre

« C’est un grand honneur pour tous les Marquisiens » Le maire de la commune, Benoît Kautai a bien sûr été touché par cette image d’hélicoptère aux couleurs des Marquises. Il faisait partie de ceux qui avaient donné de la voix, en octobre dernier, après la mort de Hoane Kohumoetini. Le bébé de 3 mois, alors gravement malade, avait dû être évacué en poti marara de Ua Pou à Nuku Hiva, dans une mer difficile, et était décédé avant d’avoir pu être emmené vers Tahiti par Air Archipel. L’élu avait interpellé le gouvernement, estimant que le drame « relancer tragiquement la question des evasan dans notre archipel éloigné, qui ne bénéficie plus du service d’un hélicoptère depuis 2007 » insistant sur le « calvaire » régulier des patients marquisiens. C’est donc avec soulagement que le tavana avait signé, vendredi soir, et au nom de la communauté de communes de Marquises dont il est vice-président, la convention avec le Pays et Tahiti Nui Helicopters. Elle prévoit entre autre la mise à disposition temporaire de locaux et d’un héliport par la commune de Nuku Hiva à proximité de l’hôpital, de Taiohae. L’hélistation toute proche sera par la suite rénovée. https://www.radio1.pf/cms/wp-content/uploads/2020/06/HELICO-benoit-Kautai.wav Le maire ne parle pas, lui non plus, du coût total de ce nouveau marché de transport sanitaire, qui pourra être complété par du transport de passagers ou des missions ponctuelles pour les collectivités. En 2007, les appareils de Tahiti Helicopters avaient abandonné le marché, faute de rentabilité et plusieurs appels d’offres du Pays étaient par la suite restés infructueux. Mais Benoit Kautai veut croire que le développement de l’activité, notamment touristique, en Terre des hommes suffira à équilibrer l’activité. « Ce n’est plus le même contexte, assure le maire. On reçoit une trentaine de paquebots, 19 voyages de l’Aranui par an, il y a plus de touristes qu’il y a 10 ou 15 ans, et donc plus de besoins, y compris du côté des services de l’État, du Pays, des communes ».