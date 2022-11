Exploitation des grands fonds marins : le moratoire fait son chemin

Le Conseil des ministres est validé hier un projet de moratoire sur l’exploitation des grands fonds polynésien. Ce texte, qui n’est pas une loi du Pays, mais une « déclaration solennelle » de la Polynésie doit être adopté à l’assemblée dans les semaines à venir.

L’idée de limiter par avance les projets d’exploitation des grands en fonds a visiblement le vent en poupe. Voilà quelques jours, c’est Emmanuel Macron qui a demandé devant les chefs d’état de la COP27, réunis en Egypte, de prononcer une interdiction d’exploitation au niveau international. Peu de chance que le projet aboutisse à court terme, mais en attendant, c’est en Polynésie que l’idée fait son chemin. Édouard Fritch s’était engagé à mettre en place un moratoire dans notre ZEE. Après un avis du Cesec – où le texte a été salué, même si certains préfèreraient une interdiction complète et pérenne plutôt qu’une suspension temporaire – le texte a été validé en Conseil des ministres hier. Il ne s’agit pas d’une loi du Pays ou d’une délibération mais d’une « déclaration solennelle » qui sera votée par l’assemblée dans les semaines à venir et qui permet à la Polynésie de se positionner « fermement en faveur de la protection et la gestion durable de ses espaces et de ses espèces ». Attention pas d’exploitation ne veut pas dit pas d’exploration : le même texte engage le Pays dans une stratégie « d’acquisition de connaissances, scientifiques et traditionnelles, afin d’en inventorier et cartographier les composants ».