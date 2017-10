Extension de la zone police : René Bidal veut maintenir « l’équilibre »

A l’occasion des Rencontres de la sécurité organisées cette semaine en Polynésie, le haut-commissaire, René Bidal, s’est exprimé sur les deux principales revendications du syndicat Unité SGP Police-FO quelques jours plus tôt : le manque d’effectifs des forces de police au fenua et l’extension de la « zone police » au delà de Papeete et Pirae.

Le 5 octobre dernier, le secrétaire général délégué du syndicat SGP Unité Police-FO avait regretté au cours de sa visite en Polynésie française, le manque d’effectifs à la Direction de la sécurité publique (DSP) et à la Police aux frontières (PAF). Le représentant du syndicat policier avait également plaidé pour l’extension de la zone police au-delà de Papeete et Pirae. Mais surtout, Daniel Chomette avait regretté le manque de « soutien » du haut-commissaire sur ces deux sujets. A l’occasion des rencontres de la sécurité, organisées cette semaines en Polynésie, le haut-commissaire, René Bidal, s’est exprimé sur ces deux sujets. Concernant les effectifs, le représentant de l’Etat estime que les très bons résultats des forces de police démontrent qu’il n’y a pas d’urgence.

Sur l’extension de la zone police, notamment à Arue, le haut-commissaire rappelle que le projet présenté il y a quelques années n’avait pas abouti en raison de l’opposition de certains syndicats de police. Par ailleurs, René Bidal défend la place de la gendarmerie sur Tahiti pour « équilibrer » les effectifs avec les îles.