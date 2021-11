Football : tirage favorable pour Tahiti en qualification de la Coupe du Monde

C’est ce lundi qu’ont eu lieu les tirages au sort de la compétition préliminaire de l’OFC en vue de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les Tahitiens seront d’abord opposés aux îles Salomon, au Vanuatu et Tonga ou aux Îles Cook.

La prochaine Coupe du monde de football aura lieu en novembre 2022 au Qatar. Si la Polynésie a une chance très limitée d’y participer, elle devrait tout de même tenter de décrocher son ticket lors d’une compétition préliminaire organisée du 14 au 30 mars dans le petit émirat du Moyen-Orient. Une compétition qui rassemble huit équipes de Confédération du football d’Océanie (OFC) et dont les poules ont été déterminées par un tirage au sort réalisé ce lundi au siège de la Fifa à Zurich. Et pour les Toa aito, il s’agit plutôt d’une bonne surprise : ils seront certes opposés aux îles Salomon, deux fois finaliste du tournoi de qualification de l’OFC par le passé, mais aussi au Vanuatu et au gagnant d’un match entre Tonga et les îles Cook, les deux équipes les moins bien classées de la région.

Tahiti évite donc la Nouvelle-Calédonie, mieux placée au classement Fifa, Fidji, la Papouasie, finaliste de la Coupe des Nations océanienne en 2016, et surtout la Nouvelle-Zélande, qui règne d’accoutumée sur les compétitions OFC. Les gagnants des poules devront tout de même s’affronter lors de phases finales, et seul le vainqueur de cette coupe préliminaire aura une chance d’aller à la Coupe du monde. Il devra encore passer les barrages intercontinentaux contre l’équipe qui terminera à la cinquième place en zone Amérique du sud.