Forte hausse de la délinquance en Polynésie en 2022

Le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) vient de publier sa 7e édition du bilan « Insécurité et délinquance » pour l’année 2022. Cet organisme note que la plupart des indicateurs de la délinquance sont en augmentation aussi bien dans les collectivités d’Outre-mer (COM) que dans les départements et régions d’Outre-mer (DROM), ainsi que dans l’Hexagone. Entre 2021 et 2022, la Polynésie montre la plus forte augmentation dans tout l’ensemble français des violences sexuelles (+24%), et des vols violents (+48%). Les violences intrafamiliales augmentent de 15%, davantage que dans tous les territoires ultramarins. Les escroqueries, elles, augmentent de 30%. Cependant, à la différence de la métropole et des DROM, le trafic et l’usage de stupéfiants sont en forte diminution dans les COM. Le détail avec notre partenaire Outremers360°.

Les victimes de coups et blessures volontaires enregistrées par la police et la gendarmerie sont en hausse en 2022 par rapport à 2021, avec des données presque similaires en Polynésie (+9%), en Nouvelle-Calédonie (+8%) et dans l’ensemble des DROM (+7%). Selon le SSMSI, cette augmentation s’explique en premier lieu par la hausse du nombre de victimes de violences intrafamiliales, qui s’élève respectivement de 15%, 13% et 14% pour les territoires cités. Le Service statistique précise que « le taux de victimes de coups et blessures volontaires enregistrées par habitant est plus élevé en 2022 en Nouvelle-Calédonie (11,9‰) et en Polynésie française (8,9‰) que dans les DROM (7,9‰). (…) Au total, sur l’ensemble des coups et blessures volontaires enregistrés par les services de police et de gendarmerie, le taux de victimes pour 1 000 habitants s’établit à 10,2‰ dans les COM en moyenne contre seulement 5,2‰ en France métropolitaine ».

24% de hausse des violences sexuelles en Polynésie, la plus forte augmentation de tout l’ensemble français

Le nombre de violences sexuelles enregistrées par habitant en 2022 est identique en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie (1,5‰, pour mille) et quasiment similaire à celui observé dans les DROM (1,6‰). Entre 2021 et 2022, il a augmenté plus fortement en Polynésie (+24%) qu’en Nouvelle-Calédonie (+4%) et que sur l’ensemble des DROM (+7%).

En ce qui concerne les vols violents, qui incluent les vols avec arme et les vols violents sans arme (respectivement 17% et 83% du total pour l’ensemble des COM), ils sont nettement moins fréquents en Polynésie et en Nouvelle- Calédonie que dans les DROM : respectivement 0,5 et 0,7 vols violents ont été enregistrés pour 1 000 habitants en 2022, contre 2‰ dans les DROM, relève le SSMSI. « La situation de ces deux collectivités se rapproche davantage de la situation observée en France métropolitaine (1‰). Leur nombre est en très forte hausse en 2022 par rapport à 2021, en Polynésie française (+48%) et en Nouvelle-Calédonie (+10%), alors qu’il est en baisse dans les DROM, de 5%. » En outre, rapporté à la population, le nombre de vols sans violence en 2022 reste plus élevé en Nouvelle-Calédonie (7,9‰) qu’en Polynésie ou dans les DROM (6,1‰ et 5,2‰ respectivement) mais en deçà de la situation observée dans l’Hexagone (10‰).

Les faits d’escroquerie en forte hausse en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie

« En 2022, le nombre de destructions et dégradations volontaires augmente légèrement sur un an en Polynésie française (+1%), et en Nouvelle-Calédonie ainsi que sur l’ensemble des DROM (+2%) », constate également le SSMSI. Toutefois, si on les rapporte à la population, les destructions et dégradations volontaires demeurent toujours moins fréquentes en 2022 en Polynésie (3,3‰), que dans les DROM (6,3‰) ou en Nouvelle-Calédonie (10,8‰). Pour les escroqueries, leur nombre a été plus important en Polynésie ou en Nouvelle-Calédonie en 2022 qu’en 2021 (respectivement +30% et +45%) que celles enregistrées dans les DROM (+4%).

Concernant l’usage ou le trafic de stupéfiants, « les COM dans leur ensemble affichent une baisse de 17% en 2022 du nombre de mis en cause pour usage de stupéfiants et de 14% pour trafic de stupéfiants, alors que ces indicateurs sont en hausse en France métropolitaine (respectivement +14% et +5%). Dans le même temps, dans les DROM, le nombre de mis en cause pour trafic de stupéfiants progresse également (+16%) », écrit le SSMSI. Le nombre de délits pour usage de stupéfiants pour 1 000 habitants reste toutefois plus important en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie en 2022 (respectivement 3,5‰ et 2,8‰), que sur l’ensemble des DROM (2,2‰), soit un niveau voisin de celui de la France hexagonale (3,8‰).

► Insécurité et délinquance en 2022 : bilan statistique complet

Avec Outremers 360°