Escadrilles Air-Jeunesse : la deuxième promotion décolle

Le détachement Air 190 de Tahiti-Faa’a a donné cette semaine le top départ pour la deuxième promotion des Escadrilles Air-Jeuness, une opération de l’Armée de l’air et de l’espace qui propose des activités un mercredi sur deux. Vingt-deux jeunes composent ce groupe.

Le projet, lancé en 2019 en métropole et en 2022 en Polynésie, a pour ambition de « développer les liens avec la jeunesse à travers l’aéronautique, les valeurs de l’aviateur, l’histoire de l’armée de l’Air et de l’Espace et ses traditions, via des activités un mercredi sur deux, hors vacances scolaires. » Mercredi dernier, les 22 nouveaux équipiers – 7 filles et 15 garçons âgés de 14 à 19 ans, sélectionnés sur lettre de motivation – ont fait leurs premiers pas à la base aérienne, où leurs parents étaient également invités. Trois autres jeunes entameront leur deuxième année dans les EAJ Tahiti et passeront ainsi de niveau débutant à niveau « confirmé ». Cette année, ils seront formés à l’encadrement des plus jeunes.

©Detachement Air190 ©Detachement Air190

Au total, plus d’une quinzaine de mercredis programmés entre le mois de septembre 2023 et le mois de juin 2024. Plusieurs activités liées à l’Histoire et aux traditions de l’AAE, sportives ou de cohésion seront organisées : remise officielle de calots, participation à la cérémonie du 11 Novembre, vol en aéroclub, baptême en CASA, secourisme (PSC1), pilotage de drone, initiation à la formation sportive et opérationnelle du militaire (TIOR – Technique d’intervention opérationnelle rapprochée), etc.

Avec communiqué