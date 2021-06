Freya : voyage acrobatique et féérique dans les contrées du Nord

C’est une création à la pointe de l’innovation technique et visuelle que proposent Vaiana Mahinui, directrice de l’école Tahiti Pole Art, et Toanui Mahinui, professeur de danse de ‘ori Tahiti ces 18 et 19 juin au Grand théâtre . Après « Tumu Ao » en 2017 et « Ruahine » en 2018, une trentaine de danseurs offriront au public ce tout dernier spectacle professionnel d’arts aériens imaginé et peaufiné depuis 3 ans. Une ambiance Viking pour ce show digne de Vegas, du jamais vu au fenua.

« Féérique, aérien, acrobatique, mystérieux, grandiose », autant de qualités pour qualifier le tout nouveau spectacle imaginé par les deux groupes de danseurs professionnels Tahiti Pole Art et Toa Mataroa, dirigés respectivement par Vaiana Mahinui et Toanui Mahinui, tous deux chorégraphes. Durant les deux soirées des 18 et 19 juin, la scène du Grand théâtre de la Maison de la culture immergera le public « dans un monde où jaillira une aventure intense, mêlant arts acrobatiques et arts aériens, avec des projections visuelles et une bande sonore aux inspirations nordiques à la fois rustique et prenante ».

Danse acrobatique, arts visuels et aériens : le mélange des genres

« Si cela fait trois ans que nous avons imaginé ce projet et plus d’un an et demi que nous répétons ce spectacle à l’univers mystique, notre objectif est de faire voyager les spectateurs avec notre troupe constituée des meilleurs élèves de l’école Tahiti Pole Art et d’une dizaine de danseurs de ‘ori Tahiti. Ce spectacle est un mariage abstrait entre arts visuels, danse acrobatique et arts aériens » explique Vaiana Mahinui, qui a créé la toute première école de pole dance au fenua il y a maintenant 8 ans, Tahiti Pole Art.

Entre personnages de la lune et vikings incarnés par une trentaine de danseurs sur scène, Freya incarne la première production professionnelle de l’école, qui a déjà à son actif deux premières créations mêlant déjà les arts aériens et la danse tahitienne. Cette troisième création mêlera innovation technique et visuelle : « Le public saura apprécier du mapping et des décors Led en 3D conçus par Alexandre Anfrie. L’innovation passera également par des performances en harnais aérien, un agrès encore jamais présenté ici au fenua mais couramment utilisé par le Cirque du Soleil ». Sur ce point, l’équipe a d’ailleurs bénéficié de l’accompagnement professionnel de Sébastien Stella, ancien du Cirque du Soleil, et désormais à l’origine de l’Espace cirque de Moorea et de Tahiti Show Concept. « Nous dévoilerons également au public une technique inédite, qui j’en suis sûre, sera réutilisée par d’autres professionnels ici au fenua » s’enthousiasme Vaiana.

Les costumes en stretch et cristaux, néoprène, dentelle, franges, strass et perles de rocaille ont été conçus spécialement par Guillaume Boulez de l’Opéra de Paris, Rachel Boulez, Sandrine Machoux, Patricia Raveneau, mais également Gaëlle F., créatrice bien connue du territoire. L’impressionnant trône du roi viking ainsi que nombre d’accessoires ont été créés par les danseurs eux-mêmes.

Repousser les limites avec nos talents du fenua

Si vous faites partie des chanceux qui iront admirer les 18 et 19 juin ce spectacle d’un genre nouveau, vous vivrez un dépaysement garanti, au cœur du sensationnel. « Un projet grandiose en somme, avec une configuration qui demande une préparation physique exigeante pour des performances professionnelles d’exception. Nous souhaitons prouver que nous avons des talents au fenua et que nous pouvons réaliser des choses incroyables ici. »

Pour tous ceux qui le souhaitent, les organisateurs invitent le public à suivre le thème viking, avec maquillage et costume.

Freya : une aventure exaltante

C’est l’histoire d’une découverte de soi et de transformation avec l’héroïne Freya, être de lumière, déesse de la lune, et incarnation de la féminité. Partant à la découverte de la vie sur terre, elle tissera des liens avec Jason, un être humain. Pour accepter cet amour, elle devra abandonner ses pouvoirs. Elle plongera le public dans l’univers des émotions et des sentiments entre deux êtres. Vous glisserez dans un monde où jaillira une aventure intense, avec des projections visuelles et une bande sonore aux inspirations nordiques à la fois rustique et prenante. De la puissance, de l’action, des acrobaties, de la pole, de l’aérien.