Tour de Tahiti pour les blessés de l’armée : « Ça réchauffe le cœur de voir qu’on ne nous oublie pas »

Le tour de l’île de Tahiti organisé par le RSMA à l’occasion de la Journée nationale des blessés de l’armée de Terre a permis de récolter 340 000 francs. Une cérémonie de clôture s’est tenue à l’hôtel de ville de Papeete ce vendredi matin, avec le passage du témoin au Colonel Christophe Soriano et l’arrivée à dos d’homme de la pirogue partie quelques heures plus tôt de Paea.

C’est la cinquième édition des Journées nationales des blessés de l’armée de Terre qui s’achève. Le tour de l’île s’est fait en relais, par équipe et par différents moyens de locomotion (vélo, va’a, course à pied et natation). « Une réussite parfaite, les jeunes ont été ravis de participer à cette aventure, explique le capitaine François-Xavier Morard, qui commande la 2ème compagnie de formation professionnelle du Régiment du service militaire adapté de Polynésie (RSMA). L’an dernier nous avions fait quelque chose de plus réduit, en interne au régiment, parce qu’avec les mesures Covid nous n’avions pas pu rayonner. Maintenant que ça se détend, c’est l’occasion de faire un tour complet de Tahiti « .

Les douze rameurs qui ont clôturé le tour de Tahiti en relais, ont été accueillis à la mairie de Papeete par une haie d’honneur en présence de Guy Fitzer, représentant le Haut-commissaire et du du tavana Michel Buillard. Le témoin en bois, qui a circulé d’équipe en équipe tout autour de l’île cette semaine a été remis au commandant du RSMA, le colonel Christophe Soriano, qui a remercié les 200 militaires, de son régiment comme du Rimap, qui ont relevé ce défis sportif. Ainsi qu’aux communes qui ont accueilli les étapes du tour, qui a été l’occasion d’épreuves sportives entre civils et militaires.

Un témoin de solidarité envers les blessés de guerre

Cette opération est renouvelée chaque année pour soutenir les blessés de l’armée de Terre et leur famille dans leur reconstruction. Des blessure soit « physiques ou psychologiques », précisent les responsables de l’opération, qui estimaient important de témoigner leur solidarité avec leurs camarades. « Ça me réchauffe le cœur de voir que les jeunes ne nous oublient pas, témoigne un des blessés de guerre présents ce matin, et qui a préféré témoigner de façon anonyme. Souvent après la blessure on est seul, et ça fait du bien d’avoir des gens qui pensent à nous et qui nous accompagnent. Quant on est dans l’armée, on est en famille. Une fois sortis de cette famille c’est difficile d’expliquer aux gens, on raconte pas forcément parce que ça peut être mal pris, ou choquant donc c’et bien d’avoir des gens qui comprennent sans qu’on ait besoin de parler et c’est réconfortant; Ça réchauffe le cœur de voir ces jeunes penser aux blessés passés et malheureusement aux blessés présents et futurs ».

Grâce aux sponsors et aux dons, 340 000 francs ont été récoltés cette année. L’opération devrait être renouvelée l’année prochaine.