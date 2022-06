Gala Miss Tahiti 2022 : une invitation au voyage

Premier temps fort de l’aventure Miss Tahiti, le gala est un passage initiatique qui permet aux candidates d’appréhender la scène et de mesurer l’implication du public. Trois semaines avant le grand jour, cette soirée s’est révélée pleine de promesses, en proposant un tour du monde haut en couleurs.

Sur le thème du voyage, au départ de l’InterContinental de Faa’a et avec pour commandants de bord Hinarere Taputu et Yves-Édouard Malakai qui se sont montrés drôles et talentueux, les 10 candidates ont embarqué sur « Air Miss Tahiti » pour l’Afrique et le Japon, en passant par le Brésil et sa célèbre plage de Copacabana. Les jeunes femmes ont illustré ce voyage par la mode et la danse – flamenco, French cancan ou danse africaine ont rythmé la soirée – et charmé le public.

Pas de Miss Tahiti sans séquence nostalgie et un hommage du comité organisateur à la longue et belle lignée qui a débuté en 1960, avec le couronnement de Teura Bauwens. L’évocation du parcours de ces femmes, certaines aujourd’hui disparues, rappelle leur jeunesse aux plus anciens et inspire les plus jeunes. D’autres pionnières ont également été saluées : Madeleine Moua qui a fair revivre le ‘ori tahiti, Anne Chevalier,l’une des premières vahine actrices de cinéma, ou encore Augustine Shan Sei Fan, la styliste qui a créé les robes Purotu el Pomare.

Dans un tour du monde, on finit par revenir chez soi : la célèbre chorégraphe et dirigeante de la troupe de danse des Tamariki Poerani, Makau Foster, également présidente du comité Miss Tahiti, a rappelé l’importance de la culture polynésienne, devenue déterminante au sein de cette élection pour représenter le fenua avec classe et élégance.

Tiatia Rarahu, venue de Raiatea avec toute sa famille, soutient sa candidate préférée et espère un vote massif en sa faveur. « Pourvu que le public soit convaincu des prestations présentées, le spectacle était magnifique ! » témoigne-t-elle.

L’entrepreneur Steeve Liu, tout nouveau directeur de l’élection Mister Tahiti, mettait quant à lui en évidence la bonne organisation de la soirée, le choix de sa thématique ainsi que sa « fabuleuse » direction artistique : « Je peux dire qu’il y a un très bon niveau et un très bon cru pour cette année. »

Une des membres du comité organisateur témoigne : « L’organisation du gala et de l’élection de miss Tahiti demande beaucoup de moyens financiers et humains. Le comité organisateur compte une dizaine de personne suivi de beaucoup de bénévoles, de famille et de petites mains qui font de cet évènement une réussite. » Et ce n’est pas le public qui dira le contraire : cette année, l’importante augmentation du nombre de convives témoigne d’un intérêt sans cesse accru pour cet évènement qui a souffert, ces deux dernières années, des impératifs de la crise sanitaire, et qui revient enfin à son format initial.

Radio1 recevra la semaine prochaine, dans l’émission Benny soit-il, toutes les candidates : les numéros 1 à 3 mardi, les numéros 4 à 7 mercredi, et les numéros 7 à 10 mercredi. La soirée d’élection de Miss Tahiti 2022 se tiendra le vendredi 24 mai dans les jardins de la mairie de Papeete. Les billets sont en vente sur ticketpacific.pf, dans les 4 magasins Carrefour de Tahiti, et à Radio 1/Tiare FM à Fare Ute.

Photos: Stéphane Sayeb/Tahiti Zoom – Texte Victoire Brotherson