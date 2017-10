Gardes à vue levées pour Solia et Le Caill

Les enquêteurs de la brigade financière de la DSP ont levé les gardes à vue de l’ancien ministre de l’Equipement, Albert Solia, de son ancien conseiller technique, Claude Laurent, et du directeur de l’Equipement, Jean-Paul Le Caill, dans la nuit de jeudi à vendredi. L’enquête ouverte pour « favoritisme » et « recel de favoritisme » dans l’attribution de plusieurs marchés publics du secteur des BTP va se poursuivre.

Après un peu moins de quarante heures d’auditions, les gardes à vue de l’ancien ministre de l’Equipement et actuel conseiller technique de la présidence, Albert Solia, et du directeur de l’Equipement, Jean-Paul Le Caill, ont été levé dans la nuit de jeudi à vendredi. L’ancien conseiller technique d’Albert Solia, Claude Laurent, a également été remis en liberté. De source judiciaire, l’enquête ouverte autour du marché public de l’éclairage du front de mer en 2015, illégalement attribuée à la Spres, s’est étendue à « quatre à cinq » marchés publics du secteur du BTP. L’enquête préliminaire ouverte pour « favoritisme » et « recel de favoritisme » va maintenant se poursuivre à la brigade financière. Le parquet de Papeete devra ensuite décider des suites à donner à cette affaire.