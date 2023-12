Gaz : Mana ito installe ses cuves à Hitia’a ce weekend

La filiale du groupe Moux a reçu ce matin les pièces maitresses de son futur terminal gazier : trois énormes cuves cylindriques, transportées depuis l’Europe par un navire spécialisé. Pour l’instant à quai à Papeete, le cargo rejoindra le lagon de Hitia’a ce weekend pour un transbordement sous haute surveillance. Les cuves seront ensuite mises sous sarcophage et entourées d’équipement de pompage et d’emplissage de bouteille de gaz. Mana ito compte entrer en opération avant la fin de l’année 2024.

Difficile de rater ce convoi spécial, ce mardi, dans la passe de Papeete. Le UHL Fortune, un cargo de 150 mètres spécialisé dans les marchandises hors format, a amarré sur un quai du port de bon matin. Il y restera jusqu’à la fin de semaine avant de rejoindre la passe de Faatautia et la petite marina Cowan de Hitia’a. C’est là que le navire déchargera sa cargaison : trois énormes cuves à gaz autour desquelles sera construit un nouveau terminal gazier. Une étape importante pour Mana ito, entreprise qui devrait bientôt devenir un acteur important du marché du gaz en Polynésie. La filiale du groupe Moux, déjà un poids lourd de l’importation et la distribution d’hydrocarbures avec Pacific Petroleum et le réseau Shell, avait annoncé de longue date son intention de venir concurrencer Gaz de Tahiti et le groupe Siu sur ce marché. Si le calendrier des premières offres commerciales reste à être précisé, Mana Ito, avec cette arrivée peut le confirmer : l’entrée en opération se fera avant la fin de l’année 2024.

Mais avant tout, il faudra donc installer ces trois cuves, de 45 mètres de long, 8,5 mètres de diamètre et 420 tonnes chacune. Construites en Europe « suivant les normes de sécurité les plus strictes », elles avaient pris la mer dès la mi-novembre, et emprunté le détroit de Magellan au sud de la Patagonie, plutôt que le canal de Panama, pour rejoindre Papeete. Le UHL Fortune, qui est équipée de deux grues cumulant 900 tonnes de capacité de levage, ne sera pas seul pour cette opération. Le transbordement, qui devait durer tout le weekend, sera encadré notamment par le Tahiti Nui 8 de la flottille administrative, dans un lagon où la navigation et les activités nautiques ont été restreintes par arrêté. « C’est une opération très cadrée, avec un plan de travail qui a été fait main dans la main avec les services et les administrations du Pays, explique Sébastien Millot, le directeur général de Mana Ito. L’objectif c’est que ça se passe de la manière la plus sécurisée possible. Pour ce faire, il y a des outils juridiques, notamment l’interdiction de naviguer dans la zone. Et bien entendu nous avons obtenu toutes les autorisations nécessaires, c’est pour cela que l’on peut lancer le transbordement dans le courant de ce weekend ».

Une fois transbordées, les cuves seront installées sur le terrain de Mana ito, au niveau du PK 39 côté montagne, puis mis sous « sarcophage » pour des raisons, là encore, de sécurité. Elles accueilleront jusqu’à 1000 tonnes de GPL chacune, et seront entourées d’une pomperie, d’une unité d’emplissage de bouteilles, d’un local incendie, d’un poste de chargement de camions, entre autres. Le projet du groupe Moux, qui avait annoncé un investissement de 4 milliards de francs sur le site lors de la pose de la première pierre en mars, prévoit aussi un système d’amarrage des méthaniers côté mer. Pas de nouveaux quais prévus à la marina Cowan : les navires ravitailleurs déchargeront le gaz liquéfié via des pipelines en « moins de 24 heures ».