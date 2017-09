Graffe veut maintenir la pression sur Fritch

« Si on ne s’entend pas avec Edouard et le Tapura, nous allons partir tous seuls aux territoriales. » Pas vraiment refroidi par les résultats des législatives, le maire de Paea, Jacquie Graffe, ne perd pas une occasion de rappeler son poids politique. Dernier problème en date, le Pays a promis de mener une série de travaux dans sa commune, mais l’annonce n’a pas été suivie d’effet. Le tavana n’est pas content et a décidé de prendre en charge, sur fonds propres, le bitumage de la route de la vallée de Papehue.

Jacquie Graffe en a marre d’attendre après le Pays et le fait savoir. Le tavana a décidé de prendre sur les fonds propres de la commune le bitumage de la route de la vallée de Papehue, endommagée lors des intempéries de janvier dernier. Une délibération votée à l’unanimité : « Cela me fait chaud au cœur, cela veut dire que tavana est toujours aussi coté au niveau de son conseil municipal et au niveau de la population ».

Las d’attendre le tavana préfère prendre les devants. Il prévoit le début des travaux en novembre prochain et la livraison pour décembre, pour un coût total de 60 millions de Fcfp. « Je n’ai pas besoin des faveurs du Pays et du président pour travailler ici à Paea », affirme Jacquie Graffe.

Autre problème. Le tavana de Paea déplore l’absence de réponse concernant notamment « les opérations non réalisées du budget 2017 » à Paea. Parmi elle, la reconstruction du pont de la rivière Paehau, les travaux de réhabilitation de la route de ceinture, la réhabilitation du port de pêche de Mara’a, et l’acquisition des terres Ahutia et Tahaari. Un milliard de Fcfp de travaux en totalité. « A part la route de Papehue qui sera financée par nous , il n’y a rien de fait. Merci Edouard », lâche le tavana de Paea.