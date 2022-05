Grand succès du Concert de l’Océan

Ron Artis. ©Présidence Nohorai. ©Présidence Paula Fuga. ©Présidence Pepena. ©Présidence Maruao. ©Présidence Milo Green. ©Présidence

Le Concert de l’Océan – Te Moana Nui a Hiva a clôturé le Blue Climate Summit, événement entièrement dédié à la protection des océans et au changement climatique. Le public s’est déplacé en nombre à To’ata mais toute la Polynésie était aussi à l’écoute grâce au live de TNTV et des médias.

Son de qualité, artistes polynésiens et internationaux, partage… le concert de l’Océan a ravi le public venu nombreux à To’ata vendredi 20 mai pour le Concert de l’Océan – Te Moana Nui a Hiva. Il a clôturé en musique le Blue Climate Summit qui s’est étalé sur toute la semaine dernière. Une « opportunité de passer du bon temps avec les copains » pour certains, de « découvrir des artistes » pour d’autres.

« Plusieurs artistes locaux se sont mobilisés pour la cause, indique le communiqué, tels que Teiho Teotoofa, Teiva LC, Nohorai Temaiana, Eto, le groupe Pepena, le groupe Eono, le groupe Koru et le groupe Sissa-sue O’kota’i, et biens d’autres encore. De nombreux artistes internationaux ont également répondu à l’appel. »

