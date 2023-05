Handicap et accessibilité : le ministère des Solidarités montre l’exemple

Une place de parking, des rampes d’accès et des sanitaires ont été inaugurés ce vendredi au sein du bâtiment du ministère des Solidarités. Une « petite action » qui devrait être dupliquée au sein des autres ministères et qui s’est poursuivie par la restitution la restitution à la présidence des journées polynésiennes du handicap.

Le ministère des Solidarités donne le ton. Quinze jours après avoir annoncé dans son discours à la présidence que des accès PMR allaient être installés au sein de son ministère, Minarii Galenon les a inaugurés ce matin. Des rampes d’accès et des sanitaires PMR ont ainsi été aménagés au sein de l’ancien bâtiment du ministère des Finances, aujourd’hui ministère des Solidarités, en charge du handicap. Une « petite action » que la ministre souhaitait voir aboutir rapidement. Ce projet, qui veut faciliter l’accès de l’établissement aux personnes en situation de handicap est, selon la nouvelle ministre « le premier aménagement » puisque le projet est amené à être dupliqué dans les autres ministères. Objectif de ces actions de proximité : démontrer à la population que le gouvernement est à l’écoute. « Nous savons, comme le disait haut et fort notre président du gouvernement, que les personnes à handicap très particulier sont des personnes du monde invisible. Bien souvent, on sait qu’ils vivent parmi nous, mais on ne les voit pas, ajoute encore la ministre. Nous, on veut démontrer qu’on les voit et qu’on veut vivre avec pour être heureux. »

Des projets et une réactivité salués par Henriette Kamia, présidente de la fédération Te niu o te huma, mais aussi par Nathalie Salmon-Hudry, déléguée interministérielle en charge du handicap, invitées à l’inauguration. Tous avaient ensuite rendez-vous à la présidence pour assister à la restitution des Journées polynésiennes du handicap, en présence notamment de la vice-présidente Éliane Tevahitua. L’occasion pour la fédération de montrer au gouvernement fraîchement élu les activités proposées lors de cet événement qui avaient rassemblé il y a un mois près de 1 500 personnes à Aorai Tinihau.

Les assises du handicap

Le moment aussi de dresser le bilan des assises sur l’insertion professionnelle et les transports terrestres qui ont été menés parallèlement aux Journées. Les réflexions sont engagées et on notera, niveau emploi, plusieurs freins qui empêchent les personnes en situation de handicap de se lancer dans la vie active. Il est question notamment de la lourdeur des démarches administratives, mais aussi du manque de communication auprès des employeurs. Au niveau des transports, ils réclament évidemment plus d’accessibilité et souhaitent que les infrastructures et la voirie soient plus adaptées. Pour ces deux thématiques, des solutions ont été proposées par les principaux concernés. Elle pourraient servir à l’élaboration de la future feuille de route du gouvernement en la matière.