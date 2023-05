Qatar 2022 : Reynald Temarii mis en examen

Alors que la la Fédération internationale de football vient de lever sa suspension, l’ancien footballeur est mis en examen pour « corruption privée passive ». Il est soupçonné d’avoir « signé un pacte » avec le milliardaire qatari Mohamed Ben Hammam, alors vice-président de la FIFA, qui aurait financé les frais de défense du Tahitien dans le cadre de l’affaire qui lui avait justement valu cette suspension.

Du nouveau dans le volet polynésien de l’affaire de la coupe du monde au Qatar. Reynald Temarii, jusqu’ici placé le sous le statut de témoin assisté, est désormais mis en examen pour « corruption, blanchiment, recel et escroquerie ». Le parquet national financier le soupçonne d’avoir « signé un pacte » avec le milliardaire qatari Mohamed Ben Hammam. Ce dernier aurait financé à hauteur de 36 millions de francs les frais de défense du Tahitien dans le cadre d’une première affaire de corruption, « en échange d’un soutien à la candidature du Qatar à l’organisation de la Coupe du monde 2022 », précise Le Monde dans un article du 26 mai. Un financement qui selon Reynald Temarii n’a « rien à voir » avec l’attribution de la Coupe du monde puisque selon lui, Mohamed Bin Hammam, le considérant comme une « victime » des méthodes de son rival, Sepp Blatter, pour la présidence de la Fifa, aurait simplement voulu « l’aider » à mener sa défense.

Reynald Temarii n’est plus suspendu par la FIFA

Le comité devait quelques semaines plus tard voter pour le pays organisateur de la Coupe du monde suivante. Les candidats : l’Australie, les États-Unis ou le Qatar. Un vote auquel Reynald Temarii ne pouvait plus prendre part au nom de l’Océanie, puisqu’il avait été suspendu pour 8 ans par la FIFA quelques semaines plus tôt. L’OFC devait donc se choisir un autre représentant pour voter, sauf que celui qui était toujours président avait brusquement décidé de faire appel de sa sanction, grâce à l’aide de Ben Hamman, privant ainsi la confédération océanienne d’une possibilité de remplacement au comité. Et épargnant au Qatar une voix contre sa candidature (même si Reynald Temarii affirme avoir été mandaté pour voter pour les Etats-Unis). La mise en examen de l’ancien ministre des Sports intervient alors que sa suspension par la FIFA a été levée le 14 mai dernier. Il pourrait « peut-être » réintégrer la Fédération tahitienne de football.