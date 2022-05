Heiura Les Verts : « Miser sur l’intelligence, miser sur la conscience»

Heiura Les Verts présentait samedi son casting complet pour les législatives. Le parti écologiste veut « sonner la révolte » et « redonner de l’espoir » dans un développement soutenable pour la Polynésie. Jacky Bryant, Jules Hauata et Tati Salmon prônent la sobriété énergétique, l’énergie thermique des mers, l’indemnisation automatique des malades de cancers radio-induits.

Jacky Bryant et Raissa Bruneau se présentent sur la 1ère circonscription, Tati Salmon et Hinatea Pambrun sur la 2e, et Jules Hauata et Monia Tinorua sur la 3e. Les candidats font le constat que les électeurs, quand on les interroge, s’inquiètent de l’environnement, mais cet intérêt ne se traduit pas dans les urnes. Ils veulent « sonner la révolte » et « redonner de l’espoir » face à l’inaction climatique et le report des objectifs de la transition énergétique. Leur programme est dans la continuité des propositions faites lors de la campagne présidentielle.

Jacky Bryant n’accorde aucun crédit aux déclarations d’Emmanuel Macron sur le prochain Premier ministre qui devra avoir une importante dimension écologiste. « Vous vous souvenez de la convention citoyenne sur le climat ? Il y avait combien de propositions ? Une centaine. Combien ont été retenues ? Zéro. Il (Emmanuel Macron, ndr) est dans une logique de laisser l’économie organiser la vie de nos citoyens. C’est leur totem. Notre totem à nous, c’est le développement soutenable.»

La mission que se donne Heiura Les Verts, c’est de faire comprendre l’impasse que représente pour tous, mais à plus forte raison pour des îles comme celles de la Polynésie, la consommation à outrance. « Les familles modestes réduisent la qualité alimentaire pour avoir les dernières nouveautés », accuse Jacky Bryant.

« Plus de sobriété »

Les candidats écologistes veulent « sortir la Polynésie de la précarité énergétique » grâce à l’énergie thermique des mers et, à terme, l’hydrogène. Une direction qui doit être soutenue par l’éducation et la formation dans ces domaines nouveaux. Heiura Les Verts veut par exemple orienter les crédits vers un plan d’accompagnement de rénovation de l’habitat, car nos maisons sont des « passoires énergétiques ». Une modification de nos comportements est inévitable, dit Tati Salmon.

Autre cheval de bataille de ces candidats, la prise en charge des conséquences des essais nucléaires : Heiura Les Verts veut la prise en charge automatique des 23 cancers radio-induits, sans l’interminable procédure que doivent subir les victimes et leur ayant-droits. Et le parti de Jacky Bryant demande une étude sérieuse sur les conséquences intergénérationnelles des essais et « un suivi sur plusieurs décennies ».

Enfin Heiura Les Verts veut renforcer la surveillance de la ZEE, notamment en assermentant les capitaines de goélettes et de thoniers, déclarer un moratoire sur l’utilisation des ressources sous-marines, et instaurer un droit de passage payant pour l’utilisation de l’espace aérien polynésien.

Pour Jules Hauata, qui était la tête de liste d’EELV de la section Pacifique aux élections européennes de 2014, il n’y a pas d’économie sans écologie. « L’environnement, on en parle, on en parle, mais qu’est-ce qu’on fait vraiment ? Le problème c’est que personne ne s’en occupe. »