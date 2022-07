Heiva Tu’aro Maohi : clameurs et records au parc Vairai

Athlètes de tout le fenua, spectateurs par milliers… Les deux jours de sports traditionnels au parc Vairai clôturent en beauté la session de Tu’aro Maohi du Heiva 2022. Enoch Laughlin, parle de participation « record » et d’un « vrai succès » malgré quelques tensions entre équipes. « Ça montre qu’il y a de la vraie compétition », appuie le président de la Fédération.

Il y avait eu la grande régate Va’a Ta’ie, fin juin, autour de la pointe Vénus, la très populaire course de porteurs de fruits, le 14 juillet au parc Paofai… C’est cette fois au parc Vairai que les athlètes des Tu’aro Maohi s’étaient donné rendez-vous pour deux jours de compétition très suivis. Du parking à la plage, du lancer de javelot à l’arène de lutte en passant par l’estrade de lever de pierre, les spectateurs ont répondu présents et ont fait entendre leur clameur tout au long du weekend. « Ça n’a jamais désempli », confirme l’organisation qui évalue à « quelques milliers », le nombre de curieux ou de passionnés passés par le site entre samedi et dimanche.

Pour Enoch Laughlin c’est aussi la quantité d’athlètes qui témoigne du succès de ce Heiva Tu’aro maohi. Les îles, éloignées des compétitions tahitiennes pendant deux longues années, se sont déplacées en masse et se sont fait voir sur tous les podiums… « On a battu des records dans plusieurs discipline », confirme le président de la Fédération qui attend encore plus de concurrents pour l’année prochain. Parce que les Marquisiens, qui viennent de monter une fédération locale, pourraient arriver en masse. Aussi parce que sans la houle exceptionnelle de ces derniers jours, le nombre de participants « aurait été encore plus important ». Par exemple du côté des athlètes de Maiao, qui ont dû suivre un vrai parcours du combattant pour venir se mesurer aux autres :



À chacun sa spécialité : si les athlètes de Moorea ont beaucoup impressionné en coprah, que les Raromatai ont montré leur précision en javelot, les Australes, présentes en nombre, ont été une fois de plus à la pointe des compétitions de force. Et notamment en lever de pierre, où la catégorie des extra-lourd a été dominée par Ratia Eriatara, dit « le Géant », qui a levé 265 kilos en un peu plus de 4 secondes. Il explique que l’intérêt – voire la ferveur – du public « motive beaucoup » :

Seul bémol avancé par les organisateurs, quelques tensions entre équipes, sur les règles ou l’arbitrage, qui ont émaillé le weekend, sans incident particulier. « C’est tout à fait normal, reprend Enoch Laughlin. Certains se sont entrainés de longues date, ça a été une grosse organisation de venir et ils représentent leur îles, il y a une vraie compétition… Ils ne sont pas là que pour le spectacle ».