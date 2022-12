Henriette Kamia élevée au rang de commandeur de l’ordre de Tahiti Nui

La présidente de la Fédération Te Niu o te Huma, « ardente et infatigable militante de l’autonomie de tous », a été médaillée ce matin par le président Édouard Fritch à l’occasion de la journée mondial des personnes handicapées. Alain Barrère et Diego Tetihia ont eux été fait chevaliers de l’ordre de Tahiti Nui.

Déjà médaillée d’or de la jeunesse et des sports, officier de la Légion d’honneur et, depuis cette année, de l’ordre national du mérite, Henriette Kamia avait été introduite dans l’ordre de Tahiti Nui en 2001, avant d’être faite officier en 2017. Elle a été élevée au rang de commandeur, ce matin, à l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées. L’occasion pour Édouard Fritch de revenir sur son parcours. La sexagénaire, originaire de Fatu Hiva aux Marquises, avait perdu l’usage de la vue à la suite d’une maladie, à l’âge de 21 ans alors qu’elle était en voie de devenir institutrice. Hors de question d’abandonner son projet : en métropole, avec l’aide du ministère de l’Éducation, elle apprend le braille, et devient enseignante pour enfants déficients visuels.

Affectée au centre de l’ouïe et la parole, elle s’engage auprès de l’association Taatira Huma Mero, préside, un temps, la Fédération du handisport, lance une publication spécialisée au fenua, et participe à la création de programme régionaux ou à celle des Journées polynésiennes du handicap… « Ardente et infatigable », « ambitieuse », mais aussi « visionnaire », Henriette Kamia passe par le conseil municipal d’Arue, l’assemblée, puis, depuis 2005, le Cesec. Avec toujours la même volonté de « transmettre son goût pour l’autonomie ». Comme le note Édouard Fritch, la présidente de la fédération Te Niu o te Huma a été une des chevilles ouvrières du schéma directeur du handicap, et notamment de la loi sur l’obligation des travailleurs handicapés. « Vous êtes un exemple pour tous ceux qui vous côtoient, insiste le président du Pays. Votre persévérance dans ce domaine vous permet d’unir, chaque année, un plus grand nombre de personnes à votre vision pour une Polynésie résolument moderne et inclusive ».

Alain Barrère « source d’inspiration pour les sportifs locaux »

Autre médaillé ce vendredi, Alain Barrere-Monserisier fait chevalier de l’ordre de Tahiti Nui. Arrivé à Tahiti en 1999, ce spécialiste du sport adapté, lui-même atteint par une usure prématurée des articulations des jambes, avait été recruté par Henriette Kamia comme directeur de la Fédération handisport de Polynésie qu’il aide à faire passer d’une vingtaine à un millier de membres. Un temps chargé de mission au handicap au ministère des Solidarités, il lance l’association Handi pro Mecatech, qui propose « de la conception de pièces et fabrication 3D, de la découpe laser et des formations numériques aux nouvelles technologies et l’innovation en les rendant accessibles aux personnes en situation de handicap ». En 2019, il démarre une thèse sur le handicap et la gouvernance avec toujours l’objectif de « faire grandir le regard sur le handicap ». Nommé président du Rotary Club Papeete Tahiti, il compte parmi ses projets la fondation de la maison “Apa” destinée accueillir des personnes en situation de handicap souhaitant faire du sport ou de l’activité physique. « Vous êtes un exemple et une source d’inspiration pour les sportifs locaux qui ont pu développer leurs compétences sportives à vos côtés », a précisé Édouard Fritch en lui remettant la distinction.

Diego Tetihia, positivité et actions concrètes

Enfin Diego Tetihia, lui aussi atteint d’un handicap visuel, et lui aussi lié à Henriette Kamia qui l’a accompagné plus jeune dans sa formation, a également été nommé chevalier de l’ordre de Tahiti Nui. Agent d’accueil à la DSFE, il est un syndicaliste actif, notamment dans la défense des droits des handicapés. Il est aussi co-fondateur de l’association le 6e sens -Te Mataru’i no Polynésia, devenu “Voir Ensemble – Mata Hotu no Porinetia”, qu’il préside depuis 2014. Il y participe notamment à la mise en place d’ateliers d’insertion, à l’accompagnement vers l’inclusion numérique, ou à la diffusion de l’apprentissage du braille. Au sein de l’association Turu Ma, qu’il préside aussi, il tente de développer des ateliers d’insertion accompagnés d’un pôle d’hébergement susceptible d’héberger sur site des personnes porteuses de handicap en situation de détresse. « Du fait de cette trajectoire exceptionnelle pleine d’investissements, de positivité et de mise en œuvre d’actions concrètes en faveur des personnes porteuses de handicap, vous représentez un modèle à suivre, une source de motivation et de réussite » précise le président du Pays.

