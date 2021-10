Ice : 7 personnes mises en examen pour trafic et détention d’armes à feu

Le procureur de la République, Hervé Leroy, explique dans un communiqué la suite donnée à l’arrestation de 7 personnes soupçonnées de trafic d’ice et de détention d’armes à feu.

Lundi 4 octobre, la DSP interpellait 7 personnes, 5 hommes et 2 femmes, âgées de 30 à 57 ans. L’enquête préliminaire avait révélé que le commerce auquel ils se livraient à Papeete depuis janvier dernier leur avait permis d’écouler 390 grammes d’ice. Lors de l’arrestation, les enquêteurs ont saisi 20 grammes d’ice, plus de 15 millions de Francs en liquide, presque 4,5 millions sur des comptes bancaires, 5 véhicules d’une valeur totale de plus de 30 millions de Francs. Chez deux d’entre eux, deux armes de poing ont été trouvées, un revolver 38 spécial et un pistolet 22 LR.

Ce vendredi les 7 personnes ont été déférées au parquet et poursuivies des chefs d’acquisition, détention, transport, cession de stupéfiants, association de malfaiteurs, acquisition et détention d’armes et munitions de catégorie B.

Le juge des libertés et de la détention a placé 5 personnes en détention provisoire et 2 autres sous contrôle judiciaire. La comparution devant le tribunal correctionnel est prévue pour le 25 novembre prochain.