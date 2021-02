Il vole un poti marara, s’échoue quelques mètres plus loin avant d’appeler à l’aide

Une intervention peu commune pour la DSP. Dans la nuit jeudi à vendredi, la police a été alertée par des fusées de détresse lancées au large de Patutoa. Pas de marin en détresse, mais un voleur qui n’avait visiblement pas le pied marin, ou tout du moins pas toute sa tête.

Une fois l’alerte donnée, un officier de la DSP et deux mutoi de la commune embarquent sur la vedette du port autonome. Juste après avoir passé la digue, sur le récif en face du quartier de Patutoa, ils découvrent un poti marara gît, échoué sur le corail. Dans l’obscurité, les mutoi n’hésitent pas à se mouiller pour rejoindre l’embarcation, curieusement vide. Il découvrent rapidement un individu caché dans la glacière à poissons, un couteau à la main. S’il est rapidement désarmé, le jeune homme tout juste majeur ne se laisse pas interpeller facilement et tente de frapper les gardiens de la paix. Ramené à terre, il reconnait avoir volé le bateau au quai des bonitiers à Langlois, à quelques mètres seulement de son lieu de naufrage. Placé en garde à vue pour vol de bateau et rébellion, le jeune homme s’était déjà distingué 3 jours plus tôt pour des faits de refus d’obtempérer, outrage, rébellion et menaces sur personnes dépositaires de l’autorité publique et, le lendemain pour pour vol en réunion.

Avec communiqué