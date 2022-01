Îles de la Société : le mauvais temps devrait durer

Nouvelle année pluvieuse, année heureuse ? Espérons-le, puisque Météo France a prévenu, ce dimanche matin, que l’instabilité orageuse resterait présente dans toute la partie Nord-ouest du fenua ce dimanche. « Elle englobe toutes les îles de la Société et les régions de Rangiroa et s’étendant sur Anaa à Fakarava », précisent les prévisionnistes, qui ont classé l’ensemble de ces zones en vigilance jaune pour risque d’orages. « Le ciel reste gris et maussade avec des averses parfois marquées de coups de tonnerre, alternant avec des périodes d’accalmie, continuent-ils, et cela risque de perdurer encore sur cette première partie de semaine« . À noter tout de même que le Nord des Australes, lui aussi touché par une instabilité orageuse ces derniers jours, devrait bénéficier d’une accalmie « plus durable » dès ce dimanche après-midi.