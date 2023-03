Immobilier : un salon pour « répondre à toute les questions »

Il aura lieu sur deux jours, ce vendredi et ce samedi à l’hôtel Hilton de Faa’a. Au total, le premier Salon de l’immobilier et de l’investissement réunira seize exposants et plusieurs conférenciers qui apporteront gratuitement leur expertise à tous ceux qui souhaitent investir.

Chambre des notaires, établissements bancaires, agences immobilières bien sûr, mais aussi OPH, spécialiste du design, de l’assurance ou de la construction… Les acteurs de l’immobilier et de l’investissement ont répondu présent pour le salon dédié qui aura lieu ce vendredi 3 et samedi 4 mars au Hilton de Faa’a. Pour cette première édition, 16 exposants seront là pour rencontrer les professionnels et les particuliers et permettre aux uns et aux autres d’échanger sur tout ce qui est en lien avec le secteur. Un secteur en pleine transformation, avec la hausse des taux de crédit, les niveaux records des prix sur le marché de l’ancien, les réformes de la réglementation, récentes ou en cours, sur l’accès à la propriété, la construction de neuf ou la fiscalité. Pour autant, les responsables de ce Salon de l’immobilier et de l’investissement, sont certains de l’intérêt que peuvent avoir ces rencontres « pour tous les types de public ». « Il y aura toujours des investisseurs. Il y aura toujours des gens qui a un moment donné de leur vie ont besoin d’investir et de se positionner sur un bien », explique Nathalie Cobut, de RedSoyu qui organise en partenariat avec immobilier.pf et la Socredo.

Outre les rencontres sur les stands, les séances de conseils ou d’expertise, plusieurs conférences en accès libres sont au programme. Vefa, copropriété, crowfunding, prêt, architecture, financement, montage juridique, ameublement ou déco… Le salon ouvre ses portes ce vendredi dès 8 heures et se poursuivra jusqu’à samedi 18 heures.