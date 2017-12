Johnny Hallyday voulait construire une maison à Tahiti

La confidence est racontée par le réalisateur et producteur, Claude Lelouch, au Journal du Dimanche, le chanteur Johnny Hallyday prévoyait se faire construire une maison à Tahiti.

Une semaine après sa mort, on apprend que Johnny Hallyday voulait se faire construire une maison à Tahiti ! C’est le Journal du Dimanche qui rapporte ces propos du réalisateur, producteur et ami de Johnny Hallyday, Claude Lelouch. « Il avait encore plein d’envies », se souvient le cinéaste. « Il voulait construire une maison à Tahiti, il m’avait même montré les photos du terrain. Il me disait : ‘ça va être génial, on va être peinards’. »

Véritable amoureux de la Polynésie, Johnny Hallyday a effectué plusieurs séjours au fenua au cours de sa vie et de sa carrière. Lors de son dernier concert à To’ata en 2016, il avait conclu d’un « A très bientôt, merci ! » au public polynésien. Ce qui était donc visiblement loin d’être des paroles en l’air.