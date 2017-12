Johnny Hallyday, un amoureux de Tahiti s’en est allé

Icône nationale et légende mondiale du rock, le chanteur Johnny Hallyday s’est éteint mercredi à 74 ans des suites d’un cancer du poumon. La star avait donné l’un de ses derniers concerts en Polynésie à To’ata en mai 2016. « J’adore Tahiti », se plaisait à répéter l’artiste lors de son passage au fenua.

« Johnny Hallyday est parti. J’écris ces mots sans y croire. Et pourtant c’est bien cela. Mon homme n’est plus. Il nous quitte cette nuit comme il aura vécu tout au long de sa vie, avec courage et dignité ». C’est la femme du chanteur, Laetitia Hallyday, qui a confirmé la nouvelle mercredi matin en métropole dans un communiqué. « Jusqu’au dernier instant, il a tenu tête à cette maladie qui le rongeait depuis des mois, nous donnant à tous des leçons de vie extraordinaires. Le coeur battant si fort dans un corps de rocker qui aura vécu toute une vie sans concession pour son public, pour ceux qui l’adulent et ceux qui l’aiment ».

Avec plus de cinquante-cinq ans de carrière, Johnny Hallyday est l’un des plus célèbres chanteurs francophone et l’une des personnalités les plus appréciées en France. Avec près de 110 millions de disques vendus, Jean-Philippe Smet -de son vrai nom- a conquis plusieurs générations de fans avec des titres comme Quelque chose de Tenessee, Allumer le feu, L’Envie d’avoir envie…

Invité par Radio 1, Johnny Hallyday avait donné l’un de ses derniers concerts à Tahiti, sur la scène de To’ata, le 5 mai 2016. Amoureux de la Polynésie où il a effectué plusieurs séjours, le chanteur avait confié à quelques heures de son concert son plaisir de chanter une nouvelle fois au fenua à l’âge de 72 ans.