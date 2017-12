Mareva Galanter endeuillée

Notre Miss Tahiti 1998 et Miss France 1999, Mareva Galanter, a posté mardi sur Instagram un sobre « Repose en paix papa ». Message destiné à Me Bernard Bruggmann, inhumé lundi à Taravao, qui a élevé Mareva Galanter comme sa fille.

La presse people nationale n’a pas manqué de relever le message posté mardi sur Instagram par notre Miss Tahiti 1998 et Miss France 1999 : « Repose en paix papa ». Le message est en fait destiné à l’ancien président de la chambre des notaires de Papeete, Me Bernard Bruggmann, disparu la semaine dernière à 74 ans et inhumé lundi à Taravao. En effet, Bernard Bruggmann a élevé Mareva Galanter comme sa fille. « Elle l’a d’ailleurs toujours appelé papa », se souvient une proche de notre Miss.