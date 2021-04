Journée mondiale des mobilités et de l’accessibilité, c’est vendredi

La Fédération Te Niu o Te Huma organise vendredi 30 avril la première édition de la Journée mondiale des mobilités et de l’accessibilité en Polynésie française. Au programme : une course et une marche pour sensibiliser aux difficultés de déplacement des personnes à mobilité réduite et des rencontres avec les maires de Punaauia et Pirae.

La Fédération Te Niu o Te Huma organise vendredi prochain, le 30 avril, la première édition de la Journée mondiale des mobilités et de l’accessibilité en Polynésie française, créée en 2011. L’occasion de sensibiliser le grand public et les autorités sur les difficultés de déplacement des personnes à mobilité réduite. Et celles-ci sont nombreuses car une personne est considérée à mobilité réduite lorsqu’elle rencontre des difficultés à se déplacer dans un environnement inadapté, comme les personnes handicapées, les personnes de petite taille, les personnes transportant des bagages lourds, les personnes âgées, les femmes enceintes et les parents avec enfants.

L’événement est mis en place en collaboration avec les communes de Papeete, de Punaauia et de Pirae, et avec le soutien de la présidence de la Polynésie française, du ministère de la Famille, des Affaires sociales, de la Condition féminine en charge de la lutte contre l’exclusion, du ministère du Logement et de l’Aménagement du territoire et de la direction des Solidarités, de la famille et de l’égalité.

Au programme de la journée : deux événements sportifs à Papeete. La course « Papeete handi élite » d’une distance de 2km partira à 9h et la marche « Papeete handi fun » d’une distance de 800 mètres (tous les détails sur la page Facebook de la Fédération). À partir de 10h, la Fédération se rendra à Punaauia où une rencontre est prévue avec le maire de la commune et son équipe municipale pour échanger sur l’amélioration de l’accessibilité et la mobilité dans l’enceinte et aux alentours de la mairie. Enfin, la Fédération a également rendez-vous avec le président du Pays et maire de Pirae pour signer une convention de partenariat entre la Fédération et la commune pour une meilleure inclusion des citoyens porteurs de handicap.