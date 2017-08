Julien Clerc : « La Polynésie, c’est du rêve »

En mai dernier, Radio 1 vous annonçait le concert exceptionnel de Julien Clerc à To’ata le 8 septembre prochain. Un mois avant sa venue au fenua, l’interprète de Ma préférence a accordé une interview à Radio 1 pour évoquer « son rêve » de venir en Polynésie, ses 50 ans de carrière et le secret de sa longévité.

Le 8 septembre prochain, Julien Clerc se produira pour la première fois sur la scène de To’ata pour un concert unique. Le chanteur et compositeur fêtera ses 50 ans de carrière et en profitera pour visiter la Polynésie. Une première expérience qui « enchante » déjà celui qui a chanté Laissons entrer le soleil.

La Polynésie fait partie des premières dates de la tournée de Julien Clerc. Une tournée pour célébrer 50 ans de carrière, que le chanteur a voulue particulière. Le concert se fera uniquement avec deux pianos. « Une façon d’être encore plus proche du public », pour Julien Clerc qui interprètera tous ses grands tubes, de Femmes, je vous aime à Mélissa en passant par Fais moi une place. Et pour être certain que tout le public soit satisfait, l’artiste a décidé de le faire participer.

Déjà 50 ans de chansons et Julien Clerc ne compte pas s’arrêter là. Après son premier album sorti dans les années 70, le chanteur présentera son 30ème opus en octobre prochain. Ce nouvel album a été réalisé par un autre artiste bien connu, Calogero. Julien Clerc s’attache d’ailleurs à travailler sans cesse avec de nouveaux auteurs. « Cela me permet de me renouveler ». Et c’est peut-être aussi cela son secret de longévité.

Pratique :

Les billets pour le concert de Julien Clerc sont en vente à Carrefour Arue, Faa’a et Punaauia, à Radio 1 Fare Ute et sur la billetterie en ligne ticket-pacifique.