Julien Doré à To’ata en octobre avec le & Tour

Le chanteur Julien Doré sera sur la scène de To’ata pour un concert unique le 31 octobre prochain. L’artiste, révélé par la Nouvelle Star il y a 11 ans, présentera le & Tour au public polynésien après un énorme succès en métropole.

Le 31 octobre prochain, Julien Doré sera sur la scène de To’ata pour un concert unique à l’invitation de SA Production et Radio 1. L’artiste reconnaissable à sa longue chevelure blonde présentera au public polynésien le & (Esperluette) Tour issu de son dernier album du même nom sorti en 2016 et certifié disque de diamant. Cette tournée des Zénith a débuté en 2017 et s’est tenue sur 75 dates. Le chanteur a d’ailleurs rempli les 20 000 places de l’Accor Hôtel Arena. Julien Doré viendra accompagné de six musiciens pour reprendre les titres qui ont fait le succès de sa carrière : « Le Lac », « Coco Câline », « Paris-Seychelles » ou encore « Sublime & Silence ». L’artiste est d’ailleurs largement reconnu pour l’énergie qu’il transmet au public durant ces concerts.

Sa carrière a débuté en 2007 lors de la Nouvelle Star, Julien Doré se fait notamment repéré pour son interprétation totalement revisitée de « Moi Lolita » d’Alizée. Depuis, Julien Doré a été notamment sacré « Artiste interprète masculin » en 2015 lors des victoires de la musique.

Pratique :

Les billets pour le concert unique de Julien Doré sont en vente à partir de mercredi dans les magasins Carrefour à Radio 1 fare ute et sur la billetterie en ligne.