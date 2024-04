Julien Navarro et Aurélie Steelandt victorieux au Marathon de Moorea

Nelson Montfort, le parrain de l’édition 2024, n’a jamais vécu de marathon se déroulant dans des conditions aussi « rudes » que celles du Marathon de Moorea. L’épreuve de 42km, dont le départ a été donné ce dimanche, s’est soldée par les victoires de Julien Navarro, vice-champion de France (2h31’31 ») chez les hommes et celle d’Aurélie Steelandt (3h34’41 ») chez les femmes.

La 33e édition du marathon de Moorea a tenu toutes ses promesses. Après le semi-marathon et le 10km hier, ce dimanche matin, c’est la victoire sur l’épreuve reine de 42km que se sont disputé les 105 coureurs engagés. Sur la ligne de départ, beaucoup de locaux, mais aussi quelques athlètes venus de l’extérieur. Contrairement aux années passées, le coup d’envoi de cette course longue distance a été donné après le lever le du soleil, une difficulté supplémentaire pour les coureurs qui ont dû davantage subir la chaleur et l’humidité sur l’épreuve. Au terme de 2h31’31 » de course, c’est le français Julien Navarro qui s’est imposé. Le coureur, qui participait il y a quelques jours aux Championnats de France de marathon, avait pourtant quelques « inquiétudes » avant le départ. L’ambiance et les bénévoles l’ont toutefois requinqué et aidé à devancer le champion local Damien Troquenet (2h36’54 »). « Ça s’est relativement bien passé même si j’ai souffert de la chaleur, explique le vainqueur. Les 10-15 derniers kilométres, c’était dur et c’est le mental qui a pris le dessus. »

En troisième position, on retrouve Fulbert Gara qui a bouclé la distance en 3h08’29 ». Chez les féminines la championne locale Pauline Said (3h38’49 ») s’est fait devancer par Aurélie Steelandt (3h34’41 »).

De belles performances selon le célèbre commentateur sportif, Nelson Montfort, parrain de l’événement qui salue les efforts fournis par les coureurs : « Dans les pays du Golfe que je connais un petit peu la chaleur est sèche, ici, c’est plus humide. Je ne crois pas avoir vécu un marathon dans de telles conditions. » Mais ce qu’il note de semblable en revanche, c’est la fraîcheur des vainqueurs et l’épuisement de ceux qui arrivent bien plus tard.

Pour rappel cette édition du marathon de Moorea est la première organisée par Jean-Michel Monnot et son équipe du VSOP -XO. Elle a attiré plus d’un millier d’athlètes sur l’île sœur grâce aux sept courses disputées entre samedi et dimanche.