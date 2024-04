RTL nouveau partenaire de Radio 1

RTL devient le partenaire polynésien de Radio 1. Dès ce lundi 1er avril, nos auditeurs entendront sur les ondes de Radio 1 le meilleur de la première radio privée de métropole. Humour, avec notamment les chroniqueurs de la matinale et les emblématiques « Grosses têtes », musique, informations nationales et internationales, histoire, santé ou cuisine viennent enrichir la grille de programmation de Radio 1.

De la nouveauté dans vos oreilles, c’est ce que vous propose Radio 1 à partir de ce lundi : grâce à son partenariat avec RTL, la première FM de Tahiti renoue avec l’humour et la musique, explique sa directrice Sonia Aline.

Rire

De l’humour, il y en aura, à hautes doses et à répétition. Quatre poids lourds du divertissement de RTL vont accompagner les auditeurs polynésiens, particulièrement en début de journée : Laurent Gerra, la « Vizo-conférence » d’Alex Vizorek, « L’œil de Philippe Caverivière » (qui fut la plume de Nicolas Canteloup), et bien sûr Les Grosses têtes animées par Laurent Ruquier.

Groover

La musique sera aussi au rendez-vous, notamment le weekend, avec des formats longs : le Stop ou encore d’Éric Jean-Jean, les samedi et dimanche matin, la Collection Georges Lang qui sélectionne le meilleur du rock dans son million de disques, et Le Grand studio RTL, où les artistes se produisent en live.

« Quelque part, c’est aussi l’ADN de Radio 1, dit Sonia Aline, que de diffuser des concerts, de la musique. On est précurseur ici en Polynésie, des concerts locaux avec les artistes locaux, mais aussi des concerts internationaux. Et donc, on avait envie aussi de diffuser ce genre d’émission, d’offrir ça à la population. »

S’informer

L’information nationale et internationale sera également au rendez-vous, avec les flashs Infos RTL et RTL Monde, mais aussi avec Lenglet-Co, la chronique de l’économiste François Lenglet. et l’Invité d’Yves Calvi et Amandine Bégot. Vos rendez-vous d’info locale, eux, restent en place avec le flash de 5 heures, les journaux de 6 et 7 heures et le flash de 8 heures.

Apprendre

Radio 1 n’oublie pas que ses auditeurs ont des centres d’intérêt variés, et elle a choisi chez RTL des chroniques comme Entrez dans l’histoire de Lorànt Deutsch, Ça va beaucoup mieux, avec le Dr Jimmy Mohamed, ou les délicieuses recettes de Cyril Lignac.

Radio1 et RTL, à l’antenne 24/24

Ce nouveau partenariat donne à Radio 1 l’opportunité de diffuser, durant la nuit, les programmes de RTL. Les insomniaques ou ceux qui se lèvent vraiment très tôt pourront donc rester sur Radio 1 et écouter par exemple Les Grosses têtes en direct, explique le directeur de Radio 1 Antoine Samoyeau.

Basma Bonnefoy-Azibi, directrice générale adjointe des radios du groupe M6, a accueilli avec joie Radio 1 parmi les partenaires de RTL : « On a été très flatté de cette proposition, surtout quand on a compris que c’était une volonté de donner une vision plus qualitative au contenu des programmes. » RTL se définit, dit-elle, comme une radio « qui explique plus qu’elle ne donne une opinion, alors qu’il y a beaucoup de radios qui sont perçues par les auditeurs comme étant d’un bord ou de l’autre. La force de notre station c’est d’abord qu’elle s’adresse à tous. »