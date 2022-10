Justice : l’affaire du gros sel qui valait 2 millions

Deux personnes ont été condamnés à des peines de prison aménageables et du sursis ce mardi en correctionnel pour avoir tenté de dealer de l’ice… Qui était, à leur grand étonnement, du gros sel.

C’est une drôle d’affaire qu’a jugé cet après-midi le tribunal correctionnel de Papeete. Alexis, Garry et Heimoana comparaissaient pour « provocation à l’usage illicite ou au trafic de stupéfiants ». Tels que relaté lors de l’audience, les faits qui remontent à juin 2021 paraissent plutôt cocasse. Début juin Alexis, qui a déjà été condamné il y a plusieurs années dans le cadre d’une affaire de stupéfiants, est approché par une femme qui lui explique qu’un certain Gustave Teinaore tente de le contacter par messagerie instantanée. Alexis, âgé d’une cinquantaine d’années qui s’était pourtant rangé depuis sa sortie de prison en 2016 se laisse tenter par son ancien camarade de prison qui lui propose de revendre de l’ice.



2,2 millions et des soupçons

Le deal de départ consistait à ce qu’il reçoive un demi-gramme dès lors qu’il en vendait dix. Dans sa déposition, il expliquait qu’il avait vu cette proposition comme « une aubaine » pour s’en fournir facilement. Attiré par le fait de pouvoir en consommer, il s’est donc mis à chercher de potentiels acheteurs. Il tombe ainsi sur Garry, une connaissance, avec qui il discute de l’offre. À son tour Garry, recherche un acheteur. De fil en aiguille, le deal se dessine. Le vendeur principal alors incarcéré voulait en retirer 1,8 million, mais les deux intermédiaires avaient convenu d’en retirer 2,2 millions. Alexis, qui a récupéré l’argent, se charge de l’échange et remet la marchandise à Garry. Mais tout ne se passe pas comme prévu, puisqu’ils se rendent compte qu’il ne s’agissait pas d’ice, mais de gros sel.

Garry et Heimoana – qui, d’après les enquêteurs, devait revendre la marchandise pour l’acheteur – se rendent chez Alexis, persuadé d’avoir affaire à un escroc. Apeuré, il finit par appeler les gendarmes. Sur cette affaire, le ministère public a rappelé que même s’il s’agissait de gros sel, l’infraction est tout de même caractérisés puisqu’Alexis comme Garry pensaient réellement revendre de la métamphétamine. Il a requis 8 mois de détention à domicile avec bracelet électronique pour le premier et 6 mois de sursis probatoire pour le second. Elle a demandé au tribunal de ne pas rentrer en voie de condamnation pour Heimoana puisque rien n’atteste qu’il ait joué un réel rôle dans cette affaire. Le tribunal à finalement condamné Alexis à une 8 mois de prison aménageable avec un bracelet et Garry à 6 mois avec sursis probatoire de 18 mois. Heimoana a été relaxé.