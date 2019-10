Kassav’ prêt à faire zouker Tahiti !

Accueil polynésien samedi soir à l’aéroport de Tahiti-Faa’a pour le groupe Kassav’, qui se produit à To’ata vendredi prochain, le 18 octobre, 26 ans après son premier passage en Polynésie.

Après le Vanuatu, Wallis, et deux concerts à Nouméa, les icônes du zouk sont bien décidées à embraser Tahiti. Kassav a répondu à l’invitation de SA Productions, Radio1 et Tiare FM pour inclure la Polynésie dans la tournée mondiale de son 40e anniversaire. La formation qui se produira à To’ata vendredi 18 octobre ne compte pas moins de 13 personnes sur scène. Avec l’équipe technique, ce sont 22 personnes qui ont débarqué samedi soir en provenance de Nouméa via Auckland. Couronnés de fleurs, ils n’ont montré aucune timidité à rejoindre le groupe de danse traditionnelle venu les accueillir !

Kassav’ va donc pouvoir recharger ses batteries pendant quelques jours à Tahiti avant de prendre d’assaut To’ata vendredi prochain. Mercredi 16 octobre, ils seront les invités des matinales sur Tiare FM et Radio1, ne les manquez pas ! Écoutez les premiers mots de Jocelyne Béroard pour son public polynésien :

Quelques billets pour le concert du 18 octobre, avec le groupe Gondwana en première partie, sont encore disponibles sur ticket pacific.pf, dans les magasins Carrefour et à Radio1 à Fare Ute