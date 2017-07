La Brasserie rachète les terrains de la SMPP-Sogeba

Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société de construction SMPP-Sogeba, trois lots de terrain ont été vendus aux enchères publiques mercredi dernier. C’est le groupe Brasserie de Tahiti qui s’est porté acquéreur pour un total de près de 435 millions de Fcfp.

La liquidation judiciaire de l’ancien fleuron de la construction en Polynésie française, la SMPP-Sogeba, se poursuit. Après la vente aux enchères du matériel, des engins et des équipements de la société au début du mois de juillet, les terrains appartenant à la société ont été vendus aux enchères publiques mercredi dernier. Trois lots d’une surface de 5600, 3000 et 500 mètres carrés situés à Arue et qui ont tous été rachetés pour près de 435 millions de Fcfp par le groupe Brasserie de Tahiti, toujours aussi active sur le marché local ces derniers mois. Cette acquisition est en tous cas une bonne nouvelle pour les anciens salariés de la SMPP-Sogeba qui espèrent toujours récupérer leurs deux derniers mois de salaires impayés.